Décès du journaliste Ndiogou Wack Seck

Le journaliste Ndiogou Wack Seck est décédé ce samedi 8 février 2025, à l'âge de 72 ans, à son domicile aux HLM, à Dakar, ont rapporté plusieurs sites d'information sénégalais.

Connu sous le pseudonyme de Thinko dans le journal Sopi du PDS (Parti Démocratique Sénégalais) durant les années 1980 et 1990, Ndiogou Wack Seck a été un acteur majeur du journalisme sénégalais. Il a accompagné l'ascension des Présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall.



Au début des années 2000, il a pris les rênes de plusieurs publications, notamment les quotidiens Le Messager et Il Est Midi. Ces dernières années, le journaliste s'était retiré de la scène médiatique en raison de problèmes de santé.



La levée du corps de Ndiogou Wack Seck aura lieu ce dimanche 9 février à 14 heures à la mosquée des HLM, en présence de proches, d'amis et de confrères journalistes. L'inhumation suivra au cimetière musulman de Yoff.