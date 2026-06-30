Décès du khalife de Guet Ardo : le ministre de l’Intérieur transmet les condoléances du chef de l’État

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a transmis, lundi, les condoléances du président de la République et du gouvernement à la famille du défunt khalife de Guet Ardo, Mouhamadou Aïssata Bâ rappelé à Dieu le 22 juin à l’âge de 95 ans.



‘’Je vous transmets les condoléances du président de la République à l’occasion du rappel à Dieu de votre grand frère, Mouhamadou Aïssata Bâ, un homme reconnu pour avoir consacré toute sa vie à l’enseignement, à l’éducation et à la transmission du savoir religieux’’, a-t-il déclaré, lors de la cérémonie de présentation des condoléances.



M. Cissé était à la tête d’une délégation composée notamment du ministre des Transports terrestres et aériens, Abdou Lahad Ndiaye, du ministre de la Formation professionnelle, Idrissa Samb, du ministre-conseiller Aldiouma Sow, du délégué général aux Affaires religieuses, Dr Djim Dramé, de la gouverneure de la région de Louga, Ndèye Guenar Mbodj, ainsi que de la préfète du département de Louga, Maude Manga.



Le ministre de l’Intérieur a salué le travail des autorités administratives et des Forces de défense et de sécurité, notamment, la gendarmerie, la police et les sapeurs-pompiers, mobilisés depuis Dakar jusqu’à Guet Ardo pour assurer le bon déroulement des cérémonies.



Evoquant la personnalité du défunt khalife, il a rappelé ”qu’un homme de Dieu ne peut être pleinement connu que par Allah, mais que son héritage parle de lui-même”.



‘’Partout où il est passé, il a laissé des disciples et des fidèles. C’est ce qui fait la grandeur des hommes de Dieu, après leur départ, ils continuent de vivre à travers les œuvres qu’ils ont accomplies et les hommes qu’ils ont formés’’, a souligné Mouhamadou Makhtar Cissé.



Il a également rappelé que, depuis son compagnonnage avec Cheikhna Cheikh Sadibou et l’héritage spirituel légué par son père, Cheikh Aldiouma Bâ, Guet Ardo est reconnu comme un haut lieu de savoir, d’éducation religieuse et de transmission des valeurs islamiques.



S’adressant au nouveau khalife, le ministre a indiqué que le président de la République ”prie pour qu’Allah lui accorde la force, la sagesse et la santé nécessaires afin d’assumer cette lourde responsabilité avec toute la famille religieuse”.



‘’Le président vous demande également de continuer à prier pour le Sénégal. Les prières ne sont jamais suffisantes. Le Prophète (PSL) nous a enseigné que l’invocation est l’arme du croyant. Il vous renouvelle sa disponibilité et son soutien, comme il l’avait toujours fait envers votre prédécesseur’’, a-t-il soutenu.



Prenant la parole au nom du nouveau khalife de Guet Ardo, El hadj Mouhamadine Al Hassane Bâ, le porte-parole, Cheikh Adiouma Bâ, a remercié le président de la République pour ”son soutien et son accompagnement”.



Le porte-parole a par ailleurs appelé les autorités à accompagner l’organisation du prochain Gamou de Guet Ardo et à renforcer leur soutien aux éleveurs, en particulier pendant la période de transhumance.



Il a salué la mobilisation des autorités administratives et des services de l’Etat, notamment la gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguenar Mbodj, qui, selon lui, ”n’a ménagé aucun effort pour répondre à toutes leurs préoccupations, depuis la maladie du khalife jusqu’à l’organisation de son deuil”.





Avec Aps