Dalal Jamm : un délai de huit jours accordé aux familles pour identifier des corps à la morgue avant leur inhumation

La direction du Centre Hospitalier National Dalal Jamm informe les populations que des corps adultes inconnus sans vie au nombre de treize (13) et neuf bébés (9) connus, sont déposés au niveau de la morgue de l'hôpital Dalal Jamm par réquisitions des officiers de police judiciaires (O.P.J).



Dans un communiqué signé par son directeur et publié le 29 juin, la Direction de l'hôpital appelle les parents et familles à se présenter à la morgue dudit centre pour l'identification de ses corps sans vie car le délai légal de conservation des restes mortels admis par la loi est arrivé à terme.



La direction invite les parents et les familles concernées à se présenter à la morgue de l’hôpital pour les formalités requises. Une dérogation exceptionnelle de huit jours leur est accordée à cet effet.



Les personnes concernées peuvent également contacter le service de la morgue aux numéros suivants : 33 839 85 85, 77 348 77 37 ou 76 416 67 82.



À défaut de réclamation dans ce délai, l’hôpital précise qu’une requête aux fins d’inhumation sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.