L’UCAD annonce la découverte de « Neobacillus camarae », une nouvelle espèce bactérienne issue du lait maternel

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a annoncé la découverte d’une nouvelle espèce bactérienne « Neobacillus camarae », identifiée à partir du microbiote du lait maternel au Sénégal.



Dans une note d’information, l’UCAD souligne que cette espèce, décrite dans une revue scientifique internationale, porte le nom du Pr Makhtar Camara, enseignant-chercheur à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie FMPOS -UCAD, en « reconnaissance de son apport exceptionnel à la recherche en microbiologie ».



Cette avancée scientifique est le fruit d'une collaboration entre l'UCAD et l'IHU Méditerranée Infection / Université Aix-Marseille, dans le cadre de recherches sur les probiotiques destinés à lutter contre la malnutrition infantile au Sénégal.



Au-delà de la découverte, l’Université précise que cette « recherche ouvre des perspectives prometteuses pour le développement de nouvelles solutions de prévention et de prise en charge de la malnutrition infantile », un enjeu majeur de santé publique.



Le Recteur de l'UCAD, Pr Alioune Badara Kandji, adresse ses chaleureuses félicitations au Pr Makhtar Camara ainsi qu'à toute l'équipe de recherche pour cette distinction scientifique « qui honore l'UCAD, le Sénégal et le rayonnement de la recherche africaine sur la scène internationale ».



L'UCAD confirme, une fois de plus, son « engagement en faveur d'une recherche innovante au service des populations ».