Coupures de courant à Dakar : la SENELEC évoque un incendie près du poste de Hann

Plusieurs quartiers de Dakar ont été privés d’électricité dans la soirée de ce lundi à la suite d’un incident survenu aux abords du poste électrique de Hann.



Dans un communiqué, la Société nationale d’électricité (SENELEC) indique que la fourniture du courant a été interrompue par mesure de sécurité.



“À la suite d'un incendie survenu aux alentours du poste de Hann, la fourniture d'électricité est momentanément suspendue par mesure de sécurité”, indique la SENELEC, dans un communiqué rendu public ce lundi.



Elle assure toutefois que ses équipes sont pleinement mobilisées pour une “reprise du service dans les meilleurs délais”.