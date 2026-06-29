Diamaguène Sicap Mbao : un vendeur de café arrêté avec 44 tablettes de comprimés barbituriques

Le poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé à l'arrestation d'un individu, domicilié à Diacksao, pour offre et cession de drogue portant sur des comprimés barbituriques (NDLR: médicaments agissant comme dépresseurs du système nerveux central).



Selon la Police nationale, le mis en cause gérait un commerce de café installé à l'arrêt de Diamaguène. Cependant, cette activité officielle ne lui servait que de couverture pour camoufler son trafic de produits illicites.



Agissant sur la base d'une dénonciation anonyme, les forces de l'ordre ont mené une fouille minutieuse de son étal. Cette opération a permis de découvrir, dissimulé sous ses bagages, un lot de 44 tablettes de comprimés barbituriques, réparties comme suit :



• 15 tablettes de TRAMAPA (dont 3 entamées) ;

• 11 tablettes de TALODOL (dont 1 entamée) ;

• 10 tablettes de TAPENDOL ;

• 2 tablettes de DIZAPAM (dont 1 entamée) ;

• 2 tablettes de PELADOL EXTRA (toutes deux entamées) ;

• 1 tablette entamée de FEVADOL ;

• 1 tablette entamée de GENSET ;

• 2 comprimés de DYCLOSA.



À la suite de cette saisie, l’individu a été conduit au parquet après la durée légale de sa garde à vue.