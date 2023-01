Déchéance de Mimi Touré de l'AN: violation de la loi, coup de force politique et risque de retour de bâton sur l'image de Macky à l'international

De l'avis de Dr Adama Sadio, "Macky a sciemment violé la Constitution. Parce que quand il est venu au pouvoir, il a, en quelque sorte, indemnisé Moustapha Cissé Lo et Mbaye Ndiaye. C’était pour dire qu’on avait violé le droit de ses deux. Donc une fois au pouvoir, il fallait l’indemniser. Alors il a pris de l’argent publique des Sénégalais pour le donner à ces deux l’équivalent de leur salaire à partir de leur exclusion jusque la fin de la législature. L’acte que Macky a posé il faudra le comprendre ainsi. En première, il sait que Mimi n’est plus de son bord politique. En conséquence, elle ne va pas voter pour Benno à l’Assemblée. Le fait d’écarter alors Mimi, Macky gagne un autre député qui sera pour sa cause"



Il poursuit: "Deuxièmement, je ne pense que Macky ne va pas pousser son cynisme politique jusqu’à l’emprisonner. Mais avec Macky rien n’est exclu. On parle du rapport de L’IGE. J’en passe. Du coup, comme elle ne bénéficie plus de son immunité parlementaire, Mimi est fragilisée… Macky peut intenter une action en justice contre elle. Ce qui va politiquement alourdir le climat politique plus qu’il l’est"



Toutefois, le Dr Sadio indique que "politiquement, il faut souligner que Mimi ne constitue pas pour autant une menace pour Macky. Du point de vue de la sociologie électorale sénégalaise, Mimi ne pèse pas grande chose. Mais attention, elle a une capacité de nuisance forte. En politique, on ne compte pas les hommes, on les pèse. Les Partis de gauche PIT, AJ etc., ce sont des partis que n’ont jamais comptés sur le plan électoral mais ce sont des partis qui ont toujours pesé dans le jeu politique".



Dr Adama Sadio de rappeler: "Et Mimi a aussi une formation de gauche. Elle est une très forte personnalité. A l’International, elle bénéficie des connexions, participe à des séminaires. Alors elle peut faire très mal à l’image du Président Macky Sall. Autrement, à la déconstruction de l’image du Président Macky Sall à l’échelle internationale. Au niveau national aussi, Mimi est une femme. Dans cette société, combattre une femme et pire imaginer que Macky tente de l'emprisonner, ça va aussi accréditer ceux qui croient à la thèse que Macky veut réduire l’opposition à sa plus simple expression. Je pense qu’il n’osera pousser le bouchon plus loin jusqu’à emprisonner Mimi. Mais avec Macky, c’est une équation à mille inconnus".