Décision de la Cedeao-Madiop Diop : « Khalifa Sall est un otage de Macky Sall »

Le maire de la commune de Grand Yoff demande au président Macky Sall et à la justice sénégalaise de libérer immédiatement Khalifa Ababacar Sall sui t e à la décision de la Cour de justice de la Cedeao. Pour Madiop Diop le chef de l’Etat est en train d’instrumentaliser la justice. Ainsi, il souligne que Khalifa Sall est actuellement un otage de Macky Sall.



« Le ministre de la Justice a souligné que la Cedeao a tranché sur la forme et non sur le font. Mais, si la forme n’est pas bonne comment on peut entrer dans le fond. En droit c’est la forme qui est importante. Donc Khalifa Sall doit être libre à l’heure qu’il est », a déclaré le maire de Grand Yoff.



Poursuivant son argumentaire, il ajoute : « nous savons que Macky Sall est un président qui a peur de ses adversaires, c’est la raison pour laquelle, il a gardé Khalifa Sall en prison. Actuellement nous savons tous que Khalifa Sall est libre. Nous demandons au président de la République de le libérer sans condition».



A l'en croire, son leader sera candidat à la présidentielle de 2019 et il sera Président.