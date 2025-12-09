Déclaration de solidarité avec la Palestine : la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal désavoue une délégation non mandatée en Israël

La Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal a exprimé, dans une déclaration rendue publique ce lundi 12 décembre 2025, son « profond désaccord » et sa « vive condamnation » après la participation d’une prétendue délégation de religieux sénégalais à une visite en Israël. L’organisation précise que cette initiative « ne représente en rien les chefs religieux légitimes du Sénégal » et s’oppose frontalement à la position constante du pays en faveur du peuple palestinien.Selon la Ligue, aucun mandat n’a été donné pour une telle démarche. Elle souligne que les guides religieux sénégalais, historiquement engagés en faveur de la justice et de la dignité humaine, n’ont « jamais autorisé une telle initiative ».La déclaration rappelle également que cette délégation autoproclamée ne saurait représenter « le peuple sénégalais, qui a exprimé à maintes reprises, de manière claire, pacifique et massive, sa solidarité profonde avec la cause palestinienne ».La LIPS estime que cette visite intervient dans un contexte international marqué par de « graves violations du droit international et des droits humains ». Elle y voit un « contresens historique et diplomatique majeur » et un geste en contradiction directe avec la position officielle du Sénégal ainsi qu’avec l’engagement moral de ses autorités religieuses. L’organisation rappelle que les guides sénégalais ont toujours porté « la voix de la justice, de la paix et de la solidarité envers les peuples opprimés ».Le communiqué insiste sur le rôle central joué par le Sénégal sur la scène internationale. Depuis 1975, le pays préside le Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, une responsabilité qui traduit, selon la Ligue, une posture « historique, ferme et immuable » en soutien à la Palestine. Cette dimension diplomatique renforce, à ses yeux, l’incongruité d’une visite effectuée sans mandat, en contradiction avec près d’un demi-siècle de positionnement sénégalais.La Ligue des Imams appelle ainsi l’opinion publique, nationale comme internationale, à ne pas associer cette initiative « personnelle, dépourvue de toute légitimité », au Sénégal ou à ses autorités religieuses. Elle insiste sur la nécessité de préserver l’intégrité de la position sénégalaise, façonnée par plusieurs décennies d’engagement diplomatique et spirituel.