Déclaration du Khalife général des Tidianes: Tivaouane ne célébrera pas le Gamou dans la ferveur habituelle

Pour la deuxième édition consécutive, Tivaouane n’accueillera pas de monde pour la célébration du Maouloud (Naissance du Prophète Mohamed PSL). Devant l’impossibilité de mettre à la disposition des fidèles le matériel sanitaire adéquat dans un court délai, et de pouvoir faire respecter les mesures de barrières à Tivaouane, le Khalife général des Tidianes a décidé de ne pas pas célébrer le Gamou dans sa forme habituelle.



" Comme en 2020, une rencontre a été tenue avec des conseillers médicaux. Après les avoir écoutés et pris en compte leurs recommandations, il est décidé de célébrer autrement le Maouloud", rapporte le porteur du message du Khalife, Serigne Mbaye Sy Mansour.



Cette décision dictée "par la cohérence et le pragmatisme" de leur guide Seydina El Hadji Malick Sy en période d’épidémie.



Par contre, le Khalife des Tidianes invite les fidèles à célébrer la naissance du Prophète Mouhamed (PSL) par la prière et la lecture du Coran.



Il y ajoute que le rituel du « Bourde » sera maintenu dans sa sobriété et sera diffusé dans les plateformes digitales afin d’éviter des contacts à risque. Une série de Wébinaires sera également présentée aux fidèles par le comité scientifique de la Zawiya Tijianya.



Le jour du Gamou, le Khalife fera une déclaration.