Rebeuss : le trophée de la CAN 2025 présenté aux détenus

Le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 a été présenté aux détenus de la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Selon RTS Digital, cette initiative est portée par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), conduite par son président Abdoulaye Fall, dans le cadre de la tournée nationale de présentation du trophée remporté par le Sénégal au Maroc.



Accueillant la délégation, le directeur général de l’Administration pénitentiaire, Aliou Ciss, a salué un acte « hautement symbolique », rappelant que les prisons font partie intégrante de la société.



Par ailleurs, il a félicité les plus hautes autorités de l’État, notamment le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que l’ensemble du gouvernement et le staff technique de l’équipe nationale, pour cette victoire historique acquise dans des conditions exceptionnelles.



Selon Aliou Ciss, la venue du trophée à Rebeuss traduit une reconnaissance de la citoyenneté des personnes détenues. « Les détenus sont des citoyens à part entière. Leur situation judiciaire ne leur enlève ni leur dignité ni leur appartenance à la Nation », a-t-il souligné.