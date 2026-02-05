Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Supporters sénégalais détenus au Maroc : une nouvelle demande de liberté provisoire déposée, selon Me Kabou



Supporters sénégalais détenus au Maroc : une nouvelle demande de liberté provisoire déposée, selon Me Kabou
Le procès des supporters sénégalais poursuivis au Maroc a été renvoyé au 12 février prochain en raison de la grève observée par les avocats marocains. L’information a été confirmée par Me Patrick Kabou, membre du pool d’avocats chargé de leur défense.
 
Selon l’avocat, une nouvelle demande de liberté provisoire a été déposée pour la libération des Sénégalais. « Demande de LP déposée (à nouveau). Nous faisons actuellement le tour des maisons d'arrêt et de détention pour faire le point avec nos compatriotes. Je réitère mes remerciements à notre représentation diplomatique et consulaire sur place. 1000 MERCIS », a-t-il écrit sur Facebook.
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 5 Février 2026 - 20:43


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter