Supporters sénégalais détenus au Maroc : une nouvelle demande de liberté provisoire déposée, selon Me Kabou

Le procès des supporters sénégalais poursuivis au Maroc a été renvoyé au 12 février prochain en raison de la grève observée par les avocats marocains. L’information a été confirmée par Me Patrick Kabou, membre du pool d’avocats chargé de leur défense.



Selon l’avocat, une nouvelle demande de liberté provisoire a été déposée pour la libération des Sénégalais. « Demande de LP déposée (à nouveau). Nous faisons actuellement le tour des maisons d'arrêt et de détention pour faire le point avec nos compatriotes. Je réitère mes remerciements à notre représentation diplomatique et consulaire sur place. 1000 MERCIS », a-t-il écrit sur Facebook.