Déclaration du SEP de BBY : Idrissa Seck prend acte et donne rendez-vous à la réunion de la Conférence des leaders

La déclaration du secrétariat exécutif permanent (SEP) de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar pour rappeler aux responsables de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar qui font des déclarations de candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024 de respecter les principes et décisions prises lors de la réunion convoquée par le président Macky Sall en décembre 2023, n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.



Idrissa SECK, président du parti Rewmi et membre de la coalition dit en prendre acte et invite les membres de BBY à montrer d’unité et de solidarité dans l’attente des échéances électorales de 2024.





« Le Président Idrissa Seck, membre de la Conférence des leaders de Benno Bokk Yaakar (BBY), prend acte du communiqué issu du SEP de ce jour 18/04/2 et déclare qu’à la prochaine réunion de la Conférence des leaders, il se prononcera à nouveau sur les questions qui interpellent notre Coalition », lit-on dans une note de la cellule de communication de Idrissa Seck transmise à PressAfrik.



« D’ici cette échéance, le Président Idrissa Seck exhorte tous les membres de la Coalition BBY à montrer davantage de sérénité, d’unité et de solidarité dans l’attente des prochaines échéances électorales de 2024 », a ajouté le communiqué.