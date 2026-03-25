Déclaration sur l’aide à la presse : Face aux policiers, Mame Mactar Guèye refuse l’assistance d’un avocat

Le président de l'organisation Jamra, Mame Mactar Guèye, est actuellement interrogé par les enquêteurs de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, suite à une auto-saisine du Procureur. Face aux enquêteurs, il a refusé de se faire assister par un avocat.



«J'ai décliné toute forme d'assistance juridique. Je n'ai donc pas besoin d'avocat», a dit Mame Mactar Guèye, dans des propos rapportés par nos confrères de Seneweb.



Pour rappel, le président de l'organisation Jamra est visé par la justice après la diffusion d'une vidéo virale sur les réseaux sociaux où il dénonce une «distribution de l'aide indue» à la presse. Mame Matar Guèye y affirme notamment qu'une enveloppe d'« un milliard de FCFA » n'aurait pas été versée aux médias ayant déposé leurs dossiers, tandis que des fonds auraient été attribués à des « organes inexistants ». Il fustige également une répartition « déséquilibrée » au profit d'une poignée de structures, déplorant une situation «honteuse».



Pour l'heure, rien n'a filtré de ses déclarations faites aux enquêteurs.