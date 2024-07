« Décolonisation des rues, avenues et places publiques » de Dakar : Frapp entame les démarches demain

Dans une note parvenue à la rédaction de Pressafrik, la section Dakar du FRAPP informe qu’elle déposera demain à 10 heures des lettres aux mairies de la ville de Dakar et de la commune de Dakar-Plateau, pour un changement de l’odonymie et « Pour la décolonisation des rues, avenues et places publiques » de Dakar.