Déconstruire la perception des Maths: les calculs introduits dès la CI

Le Projet d'amélioration des apprentissages en mathématiques (PAAM) a pour objectif d’introduire les mathématiques dès le cycle primaire. Ibrahima Seck, coordonnateur du projet, a affirmé qu’il était important de déconstruire l'idée préconçue selon laquelle les mathématiques sont difficiles à appréhender, une croyance répandue chez de nombreux élèves.



Ainsi, les autorités scolaires, conscientes du déséquilibre entre les séries littéraires et scientifiques, ont décidé de revoir en profondeur les méthodes d'enseignement. En effet, en 2022, seuls 16% des candidats au baccalauréat étaient inscrits dans des séries scientifiques, contre 82% pour les séries littéraires, une disparité notable.



Le PAAM, lancé en 2015 dans certaines régions, a connu une phase pilote axée sur la numération et a montré des progrès significatifs. Cependant, Aps renseigne que la pandémie de la Covid-19 a entravé sa progression, limitant l'action aux seules écoles de la région de Fatick.



Les résultats positifs de cette phase pilote ont démontré la pertinence du projet. Les écoles ayant bénéficié d'un ensemble complet de ressources ont enregistré des « performances remarquables », illustrant ainsi l'efficacité de la méthode. Avec le recul de la pandémie en 2021, le PAAME 2 a été pleinement déployé.



Trois vagues d'inspections académiques successives ont consolidé les acquis, élargissant le projet à d'autres régions et étendant son champ d'action à la géométrie, la mesure et la résolution de problèmes.



Cette initiative a été accueillie positivement chez les enseignants et les communautés. Les résultats obtenus ont témoigné d'une nette progression des performances des élèves. Ainsi, au sortir de l’année scolaire 2022-2023, « les performances sont allées de 35% d’élèves ayant le niveau minimal de compétence en mathématiques, lors des pré-tests (octobre 2022), à 74%, représentant les résultats des post-tests (juin 2023), soit un écart positif de 39 points. Pour le CE2, les résultats sont passés de 42 à 76%, et pour le CM2 de 61 à 87% », a expliqué Ibrahima Seck.



À en croire le journal, le projet repose sur quatre piliers : une évaluation régulière des élèves, la mutualisation des bonnes pratiques, l'amélioration des apprentissages en classe et en dehors, ainsi qu'une gestion efficiente du temps de travail. Plus de 250 enseignants ont bénéficié de sessions de formation pour améliorer leurs pratiques pédagogiques, avec un accent particulier sur la conception de matériel didactique adéquat.



En somme, le PAAM serait « une initiative prometteuse pour révolutionner l'apprentissage des mathématiques dès le primaire ».