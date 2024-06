Découverte macabre à Tivaouane : un corps partiellement calciné retrouvé en pleine brousse

Un corps sans vie, totalement calciné, a été découvert hier mardi près du village de Ndiagne, situé sur la route de Thiès, à Tivaouane, selon des sources sécuritaires relayées par l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).



La découverte a rapidement mobilisé la police scientifique, qui s'est déployée sur les lieux le même jour pour tenter d'identifier la victime. Les circonstances entourant cette découverte restent floues. Toutefois, une enquête est ouverte pour élucider cette affaire.



Selon les mêmes sources, une brique tachée de sang a été trouvée non loin du corps, suggérant une possible agression violente avant que le corps ne soit calciné. Le village de Ndiagne et ses environs sont sous le choc suite à cette découverte macabre.