Découverte macabre au large de Dakar : ce que l’on sait de la pirogue retrouvée

Portée disparue depuis le 13 août 2024, la pirogue partie de Mbour était recherchée par plusieurs proches et familles des occupants. Un nouveau drame à frappé avec la découverte macabre, hier dimanche, d’une pirogue contenant des cadavres au large des côtes de Dakar.



Selon les informations de la RFM, tous les indices concordants permettant l'identification des personnes disparues en mer, ont été retrouvés sur la pirogue. « Il s'agit du drapeau Allemand, de la peinture aux couleurs verts-blancs. Sur le rebord de la pirogue, le nom de Serigne Saliou Mbacké est gravé en noir sur l'embarcation ».



La même source rapporte que la « pirogue a été découverte au large de Yoff par les pêcheurs de ce quartier, qui ont alerté par la suite leurs chefs pêcheurs, et ce sont ces derniers qui ont alerté les autorités étatiques. Au moins 150 personnes étaient à bord de la pirogue ».



Les membres de cette embarcation ont été trouvés dans un état de décomposition avancée. Et pourtant plus tard qu'hier dimanche, les familles de victimes, avaient bon espoir de retrouver les leurs. Ces familles sont décimées, il y en a qui en compte plus de 10 personnes d'une même famille dans l'embarcation, informe la RFM.



Ce drame survient après le chavirement d'une pirogue à 4 km des côtes Mbouroises. Avec cette nouvelle, la petite côte est de nouveau frappée par le deuil, impliquant des candidats à l'émigration irrégulière à destination des Îles Canaries.