Découvrez la chanson officielle du Mondial 2018

Les fans de football et de musique du monde entier peuvent danser au rythme de la chanson Officielle de la Coupe du Monde Russie 2018. Le tube intitulé « Live It Up » et co-interprété par Nicky Jam, Will Smith et Era Isterefi est disponible sur Youtube (Ecoutez).