Défaite à Feyenoord: Payet prend la défense de Bamba Dieng

Les trois occasions nettes manquées par le jeune attaquant sénégalais, Bamba Dieng, en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence jeudi dernier contre Feyenoord, continuent d'alimenter la polémique. Ce vendredi, le capitaine de l'Olympique de Marseille est revenu sur le match pour prendre la défense de l'ancoien pensionnaire de l'Institut Diambars de Saly.



"Est-ce que c'est frustrant d'être Payet à l'OM ? C'est la vie d'un passeur, je préfère être passeur que buteur. On en a parlé avec Bamba (sur ses occasions ratées contre le Feyenoord, ndlr), je ne vais pas aller lui reprocher ça alors qu'il a peu d'expérience en Coupe d'Europe. Par contre il se procure 3-4 occasions nettes, le jour où il aura le calme pour les mettre ce sera un grand buteur, je lui ai dit. Moi aussi j'ai déjà raté", a-t-il déclaré



Avant d'ajouter: "On a de la qualité offensive, il faut tout simplement être plus efficaces."