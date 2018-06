Défaite contre la Croatie – Cheikhou Kouyaté: “C’est une défaite qui est arrivée à son heure”

“C’est une défaite qui est arrivée à son heure même si on n’est jamais content quand on perd un match. Elle nous permettra d’apporter certains réglages par rapport à beaucoup de choses. On va continuer à travailler. On connaît les Sénégalais. Parfois, quand on gagne, on a la grosse tête. On a encore du chemin à faire et tout le monde sait que le plus important reste le 19 juin contre la Pologne”, a dit Cheikhou Kouyaté dans Record.Le Sénégal va disputer son dernier match amical avant de rallier la Russie où démarre la Coupe du monde, le 14 juin.