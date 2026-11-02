JOJ Dakar 2026 : le parasport s'impose comme un héritage durable pour l'inclusion des personnes handicapées

La promotion de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap s'inscrit parmi les priorités des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Soutenu par plusieurs organismes sénégalais et français, le projet « Le sport inclusif en héritage » entend transformer la perception du parasport et consolider l'accès aux terrains pour l'ensemble des pratiquants.



Une alliance institutionnelle regroupe la Ville de Dakar, le département de Rufisque, la région Île-de-France, le Comité national paralympique sénégalais, la Fédération française handisport et l’Association Special Olympics Sénégal. Cette synergie vise à renforcer la visibilité ainsi que la pratique des personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel.



Le déroulement des manifestations prévoit des étapes à la place de la Nation les 3 et 4 novembre, puis au stade du Jardin public de Rufisque le 5 novembre. Ces journées intègrent des ateliers de découverte du cécifoot et du basket-ball en fauteuil roulant, complétés par des matches de démonstration à vocation pédagogique.



Le secrétaire général du Comité national paralympique sénégalais, Yoro Niang, a résumé le sens de cette présence au sein des festivités : « C'est un beau projet, car il nous permet d'exister et de nous faire connaître durant cette période des Jeux olympiques. Notre slogan est 'Être apte sur le terrain, apte dans la vie.' À travers le sport, nous voulons former des personnes capables de faire face aux différents obstacles de la vie ».



Le responsable a mis en relief l'impact recherché auprès des citoyens pour mieux distinguer les missions respectives du Comité national olympique et du Comité national paralympique dans le paysage institutionnel.



L’événement bénéficie du soutien direct d’athlètes de haut niveau venus échanger avec les participants, parmi lesquels figurent la championne paralympique du 400 mètres Nantenin Keïta ainsi que les champions paralympiques de cécifoot Hakim Arezki et Charly Simo.