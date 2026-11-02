JOJ Dakar 2026 : Lundi noir pour le Sénégal avec les éliminations en tennis de table, rugby à 7 et beach-volley

Après une belle entrée en lice suivie des prouesses réalisées le dimanche 1er novembre, le Sénégal enregistre une journée sombre ce lundi 2 novembre aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La délégation nationale essuie une série de revers et d'éliminations prématurées dans plusieurs disciplines.



L'aventure s'arrête définitivement pour l'équipe sénégalaise de tennis de table, éliminée de la compétition. À l'issue de ce parcours, l'entraîneur Pape Diack a dressé le bilan de la participation de ses protégés tout en identifiant les axes d'amélioration pour les futures échéances internationales.



Au stade Iba Mar Diop, l'équipe féminine sénégalaise de rugby à 7 a également manqué ses débuts dans le tournoi olympique. Les Lioncelles se sont inclinées sur la marque de 32 à 0 face à une solide formation de l'Australie.



Le Sénégal ne compte plus aucun représentant en volleyball de plage dans ces JOJ 2026. La paire féminine constituée de Nafi Segnane et Aminata Tine quitte le tableau principal ce lundi après une défaite concédée en huitièmes de finale devant la sélection du Mexique.