Kolda : le maire Mameboye Diao confirme le déguerpissement des occupants des berges du fleuve

Le maire de Kolda, Mameboye Diao, a annoncé de manière ferme et sans équivoque le déguerpissement imminent des occupants des berges du fleuve dans sa partie koldoise. Cette déclaration a été faite samedi dernier lors d’une rencontre avec les populations concernées.



« Le déguerpissement aura lieu », a-t-il martelé, insistant sur le caractère inéluctable de cette opération. Selon l’édile, ce processus ne date pas de son magistère, mais s’inscrit dans une dynamique enclenchée bien avant son arrivée à la tête de la municipalité. « Ce processus a été lancé bien avant moi, je ne regarde pas l’échéance électorale », a-t-il précisé, écartant toute considération politique dans la conduite de cette décision.



Face aux inquiétudes exprimées par les riverains, Mameboye Diao a tenu à rassurer. Il a affirmé que toutes les personnes impactées seront traitées avec équité et dans le respect de leur dignité. Une manière, selon lui, de garantir une gestion humaine et responsable de cette opération sensible.



De leur côté, certains occupants des berges ont profité de cette rencontre pour faire entendre leurs doléances. Ils ont notamment sollicité l’accompagnement de la mairie afin de bénéficier de solutions de relogement rapides et adéquates, une fois le déguerpissement effectif.



Cette opération, qui vise notamment à libérer les emprises du fleuve et à prévenir les risques liés à l’occupation anarchique, s’annonce comme un défi majeur pour les autorités locales, appelées à concilier impératifs d’aménagement urbain et préoccupations sociales.