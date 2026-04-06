La gouvernance de Bassirou Diomaye Faye à l’épreuve des deux ans : Amadou Tidiane Wone prône la « perspective » au-delà du bilan

Le ministre-conseiller Amadou Tidiane Wone a proposé une analyse nuancée de l’action du président Bassirou Diomaye Faye, deux ans après son accession à la magistrature suprême. Dans un contexte marqué par les premières lectures critiques de l'action gouvernementale, l'ancien ministre invite à dépasser l’exercice classique du bilan comptable pour privilégier une vision de long terme, rappelant que les deux premières années d'un mandat constituent invariablement une phase nécessaire de « réglage ».





L'accession au pouvoir du chef de l'État s'inscrit, selon lui, dans une dynamique politique portée par une décennie de mobilisation de la jeunesse. Pour répondre aux attentes sociales qui demeurent fortes, malgré les efforts sur le coût de la vie, Amadou Tidiane Wone insiste sur le rôle central de la parole présidentielle. Le chef de l'État doit, à ses yeux, confirmer les choix du peuple tout en instaurant une « mystique du travail » et une discipline collective indispensables à la formation des jeunes générations.





La réussite de la suite du quinquennat repose désormais sur un défi majeur : la cohésion et la solidarité de l'équipe dirigeante. Le ministre-conseiller appelle à renforcer l'écoute et l'entente à tous les échelons, de l'administration territoriale aux plus hautes sphères de l'État. En s'appuyant sur l'« exception sénégalaise » et sa capacité historique à préserver l'essentiel malgré les tensions, il plaide pour une ambition collective capable d'inscrire les politiques publiques dans la durée.

