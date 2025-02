Déficit dans la production de lait au Sénégal : le système d'élevage indexé

La filière laitière au Sénégal joue un rôle économique et social crucial. Toutefois, elle reste confrontée à d'importants défis, notamment la production locale insuffisante, le coût élevé des aliments pour bétail et la forte dépendance aux importations de lait en poudre. Selon les données du Ministère de l'Élevage, le Sénégal produit environ 252 millions de litres de lait par an, alors que la demande nationale avoisine les 600 millions de litres/an. Cette insuffisance oblige le pays à importer près de 80 % de sa consommation en produits laitiers.



Malgré ces chiffres, des efforts sont entrepris pour booster la production locale. "Nous avons mis en place plusieurs programmes d'amélioration génétique et de vulgarisation des bonnes pratiques d'élevage afin d'augmenter la productivité des troupeaux", affirme Abdoulaye Sow, responsable au ministère de l'Élevage au micro de Sud Quotidien. Le gouvernement, à travers la Stratégie nationale de développement de l'élevage, encourage la modernisation des systèmes de production et la professionnalisation des acteurs du secteur.



Toutefois, les éleveurs rencontrent encore des difficultés liées à l'alimentation du bétail et à l'accès au financement. "Le prix des aliments pour bétail a fortement augmenté ces dernières années, ce qui rend l'activité de plus en plus coûteuse. Nos systèmes d’élevage aussi posent problème", a souligné Mamadou Ndiaye, président d'une coopérative d'éleveurs à Kaolack.



Le marché du lait au Sénégal est largement dominé par les importations de lait en poudre, principalement en provenance d'Europe et d'Amérique. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), le pays importe chaque année environ 45 000 tonnes de lait en poudre.

"Nous sommes en concurrence avec des produits importés à bas prix qui inondent le marché et freinent l'émergence d'une filière locale forte", a regretté Awa Diop, transformatrice de lait local à Thiès.



Face à ces défis, plusieurs initiatives voient le jour pour promouvoir le lait local, indique le journal. Des coopératives s'organisent pour mieux structurer la filière et garantir un approvisionnement stable. Par ailleurs, des entreprises locales comme La Laiterie du Berger travaillent en partenariat avec les éleveurs pour transformer et commercialiser du lait produit sur place.



L'État a également mis en place une politique de subvention et d'exonération fiscale sur les matériels d'élevage afin de stimuler la production locale. "L'objectif est d'atteindre une autosuffisance laitière d'ici 2035", a affirmé Abdoulaye Sow.