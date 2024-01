Déficit de salles de classe et de professeurs : les élèves du Lycée Demba Diop boudent les cours

Le Lycée Demba Diop se débat avec d'énormes problèmes de fonctionnement. Avec un effectif de 4150 élèves, il est le plus grand établissement de la région de Mbour. Malheureusement, son prestige est éclipsé par une réalité amère : le manque crucial de ressources impactant l'apprentissage.



Ainsi que des revendications récurrentes des élèves concernent l'insuffisance de table-bancs et de professeurs. Cette année, leur mécontentement a atteint un pic, menant à une grève de 24 heures pour dénoncer des conditions d'études de plus en plus difficiles. Le Proviseur lui-même a confirmé cette situation critique : « Nous avons un besoin urgent de huit nouvelles salles de classe pour faire face à cet effectif pléthorique. »



D'après Le Quotidien, les élèves ont vidé les salles de classe. À l’en croire, il y’a un manque important d'enseignants dans plusieurs matières. Le Proviseur a révélé les disciplines les plus touchées : les mathématiques, l'allemand et l'éducation physique et sportive (EPS). Le déficit de professeurs est tel que certains élèves n'ont pas reçu de cours dans des matières essentielles depuis le début de l'année scolaire, compromettant leur préparation pour les examens.



Malgré ses excellents résultats au Baccalauréat précédent, avec un taux d'admission de 65,07% et 94 mentions honorables, le Lycée Demba Diop risque cette année de souffrir de ces problèmes persistants. Les autorités, depuis un an, demandent le soutien de l'État pour maintenir son niveau d'excellence, mais les problèmes d'infrastructures, de ressources pédagogiques et financières persistent.