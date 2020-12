Déficit du budget 2021: Abdoulaye Daouda Diallo va emprunter 1363 milliards de F Cfa

Le Sénégal renoue encore avec les déficits budgétaires. Pour l’année 2021, le pays doit emprunter 1363 milliards de F Cfa pour combler le gap du budget, estimé à 4589,15 milliards, soit une hausse de 8,9%.



Selon le journal Source A, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo va devoir toquer à la porte du marché national, du marché international, des organisations étrangères et des organisme internationaux.



En effet, l’argentier va chercher 576 milliards de F Cfa pour les emprunts projets, 105 milliards de F Cfa pour les emprunts programmes et 682 milliards de F Cfa pour la rubrique intitulé autres programmes.



En plus des pertes prévues à hauteur de 110 milliards de F Cfa, le Sénégal va payer, en 2021, 619 milliards de F Cfa aux créanciers et devra aussi combler le déficit du budget 2021 qui est arrêté à 743 milliards de F Cfa.