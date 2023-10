Défis persistants de l'eau en Afrique: les recommandations du Dr. Mohamed Chérif Diatta pour la gestion de l'eau

Le Dr Mohamed Chérif Bassirou Cissé Diatta, lors de sa participation récente à un séminaire parlementaire, a souligné l'importance cruciale des ressources en eau pour notre avenir collectif. À l’en croire, « en dépit des progrès réalisés, les pénuries d'eau, la pollution, les inondations et les effets du changement climatique continuent d'exercer une pression considérable sur les ressources en eau ».



Le Dr Diatta a parlé du rapport récent sur la mise en œuvre de l'Objectif de Développement Durable 6, soulignant que des efforts significatifs sont nécessaires pour atteindre les objectifs fixés d'ici 2030. Il a également souligné « la nécessité de mettre en place des mécanismes robustes de gestion de l'eau, favorisant la sécurité alimentaire, la résilience socio-économique et la réduction des émissions de carbone ».



Dans ce contexte, l’expert a plaidé « en faveur d'une coopération renforcée entre les États pour accélérer l'accès sécurisé aux services d'eau, notamment pour l'agriculture et la production hydroélectrique ». Il a également souligné l'importance de l'hydro-diplomatie dans la promotion de la stabilité à différentes échelles, citant des exemples pertinents tels que l'OMVS et l'OMVG.



Par ailleurs, il a mis en avant les efforts déployés par le Sénégal, notamment à travers le Plan Sénégal Emergent, pour assurer la sécurité de l'eau à court, moyen et long terme, tout en soulevant l'importance des partenariats internationaux, en particulier avec l'Agence Française de Développement et la Banque mondiale, dans la réalisation de ces objectifs ambitieux.