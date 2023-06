Dégâts dans le secteur privé lors des manifestations de début juin: le Port, Orange, Wave et les distributeurs d’énergie exhibent leurs pertes

Le Conseil national du patronat (CNP) a fait une estimation des dégâts matériels enregistrés dans le secteur privé lors des manifestations qui ont secoué le Sénégal en début juin.



Selon le CNP, avec les attaques sur les biens publics, le secteur du tourisme a été fortement affecté. 300 millions de FCFA perdus en deux jours. Avec les séjours interrompus, des séminaires annulés mais aussi les bus de certains hôtels vandalisés.



Du côté des associations de distributeurs d’énergies, les dégâts sont énormes. Près d'une centaine de stations touchées. Des pertes estimées à 3 milliards de FCFA. Par ailleurs le Syndicat de l’association des distributeurs d’énergie a informé que lors des événements de mars 2021, 3,5 milliards de pertes ont été enregistrés et jusque-là, ils n'ont reçu aucune subvention ni assistance, ni protection du côté des autorités. L’ANDE appelle à un support à tous les niveaux et pour tous ceux qui sont impactés.



Le Port autonome de Dakar a aussi été touché par les événements de ce mois de juin. Beaucoup de navire ont été suspendus. Des clients ont dévié les bateaux en provenance du Sénégal au nombre de 50 tonnes. Ce qui laisserait voir six (6) mois de chômage.



Coupure internet: 677 millions de pertes pour la Sonatel, 40% de baisse à Wave

Lors de ces événements, l’accès à l'internet était quasiment impossible partout dans pays. Les entreprises du secteur numériques dont Sonatel, Wave et tant d'autres en ont subi les conséquences. La Sonatel a fait une évaluation immédiate de 677 millions de FCFA au-delà des dégâts matériels dont elle a été victime.

309 gérants de Kiosques seront en chômage. Et concernant les transactions Wave par la voix de sa Directrice Coura Séne dit avoir connu 40% de baisse en une journée. Près de 7 millions de clients affectés, des paniques qui ont entraîné des retraits massifs sur plusieurs comptes.



Wave se veut clair sur la question lié à la suspension du cagnotte Walfadjiry. Coura appelle le président du CNP à mieux éclairer les populations qui ont appelé au boycott de ce réseau. Au bord de Wave, Expresso a été aussi impactés avec une baisse de 50% lié au nombres de journaliers.

Il exige du CNP un plan de continuité qui va permettre d'assurer le service au cas où surviendraient d’autres événements.



Le CNP appelle la classe politique à privilégier l’intérêt supérieur de la nation



«Aujourd'hui, le climat socio-politique est un peu plus apaisé et le CNP remercie tous ceux qui se sont investis pour la préservation de la paix sociale, notamment nos guides religieux aux côtés de nos organisations du secteur privé, sans oublier divers acteurs de la société civile et des partis politiques.

Nous avions plusieurs fois alerté sur cette nécessité d'avoir un climat socio-politique apaisé avec des parties-prenantes qui se parlent, qui s'écoutent et qui privilégient l'intérêt supérieur de la Nation », a déclaré Baidy Agne.



Qui poursuit, « Ce climat socio-politique apaisé, le Sénégal en a besoin, et l'Entreprise le veut durable jusqu'à la présidentielle 2024, et même pérenne après celle-là ».



Le CNP rappelle que les risques d'investir, de créer des emplois, de contribuer substantiellement à travers les impôts au budget de l'Etat, de donner une protection sociale aux travailleurs, c'est l'investisseur national et étranger qui les prend.



Le CNP rappelle qu'en milieu professionnel, la non-discrimination politique, ethnique, religieuse, ainsi que par rapport au sexe et à nos langues nationales, entre autres, c'est aussi l'investisseur national et étranger qui l'applique. « Que l'on se comprenne bien. Brûler et piller une Entreprise quelle que soit sa taille, c'est bien plus que détruire des investissements privés. C'est priver des Sénégalais d'emplois et de revenus. C'est inviter les investisseurs nationaux et étrangers à regarder ailleurs, d'autres pays plus sécurisants et protecteurs de leurs droits », a conclu Agne.