Dele Alli au PSG, ça avance !

Il est encore trop tôt pour dire si Dele Alli va signer au PSG et si Tottenham le lâchera cet hiver. Mais contrairement à l’été dernier, les négociations avancent dans le bon sens. Si les tractations sont jugées toujours aussi compliquées, une issue positive est pour la première fois envisagée par les différentes parties. Mais il reste encore beaucoup de points d’interrogation à lever.



Dans ce dossier, Paris se veut créatif depuis le début. Et depuis quelques jours, un nouvel élément est entré en compte: la volonté de l’Inter de faire signer Leandro Paredes. Ce qui pourrait débloquer le départ de Dele Alli des Spurs. Car dans le même temps, le club londonien ne verrait pas d’un mauvais œil le retour de Christian Eriksen, joueur de... l’Inter Milan. Un coup de billard à trois bandes à l’étude actuellement.



Les dirigeants des trois clubs doivent encore cependant se mettre d’accord sur une formule qui pourrait satisfaire tout le monde. Ce qui est encore loin d’être le cas. Paris n’a pas de marge de manœuvre financière et espère pouvoir trouver des accords sans avoir à sortir d’argent. Il faudra aussi que Leandro Paredes accepte de quitter la capitale française.



L’été dernier, l’Argentin n’avait montré aucune volonté de départ alors que l’Inter Milan était déjà intéressé. António Conte, l’entraîneur milanais, va devoir se montrer persuasif. Dele Alli joueur du PSG avait le 31 janvier ? Possible, mais encore loin d’être fait.



RMC Sport