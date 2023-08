Délivrance de nouvelles autorisations de pêche artisanale : 10 demandes sur 11 refusées

Sur onze (11) demandes de licences examinées par rapport aux nouvelles demandes, une seule aura reçu un avis favorable, selon le Conseil national Interprofessionnel de la Pêche artisanale au Sénégal (Conipas). Il s’agit du navire PAPMAR qui a un TJB de 157,91 et une longueur de 27,13m, appartenant à la Société d’armement maritime et de service (Sas), rapporte Actusen.



Ainsi, le Conipas tient à préciser que son organisation et le Crodt ont émis un avis défavorable sur l’ensemble des demandes, s’appuyant sur le rapport produit par la recherche et déclarant que les stocks concernés sont surexploités.



Faisant allusion à des documents qui circulent sur les réseaux sociaux qui font état de nouvelles licences datées du 18 juillet et portant la signature de Pape Sagna Mbaye, ministre des Pêches et de l’Économie Maritime, de l’introduction de 03 nouveaux navires de pêche dans les pêcheries Sénégalaises, l’organisation souligne qu’elle n’a pas participé à une réunion de la Ccalp où des demandes de nouvelles licences de pêche ont reçu un avis favorable.



«Donc, la délivrance de ces licences de pêche qui circulent n’a ni respecté l’avis de la Ccalp, ni respecté les recommandations du ‘’Crodt’’ sur la réduction de l’effort de pêche. Vu l’état actuel sur les ressources halieutiques sénégalaises, le Conipas’’, condamne toute délivrance de nouvelles licences de pêche dans un contexte de rareté du poisson qui pousse un grand nombre de pêcheurs et de jeunes sénégalais à emprunter la mer pour se rendre en Europe en quête de lendemains meilleurs », explique-t-il le document.