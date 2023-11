Demande de visa Schengen: vers l'abandon des rendez-vous au consulat et les vignettes-visa sur les passeports

Règlement de l'UE sur la numérisation de la procédure de visa



Besart Bajrami, fondateur de SchengenVisaInfo et VisaGuide.World.

Ce que l'UE entend réaliser avec la nouvelle réglementation relative aux demandes de visa Schengen en ligne

Le Conseil de l'UE a approuvé la numérisation des procédures de demande de visa Schengen, abandonnant également les rendez-vous au consulat et les vignettes-visa. Entre 22 et 25 millions de demandes de visa dans le monde seront traitées via cette plateforme au moment de son lancement. Les candidats et les États membres bénéficieront de cette plateforme car elle leur permettra d'économiser du temps et de l'argent.L'Union européenne fait un pas de plus vers la numérisation des procédures de demande de visa Schengen , après que le Conseil de l'UE a approuvé lundi dernier deux nouveaux règlements Le bloc a l'intention de commencer à introduire un tout nouveau système d'obtention d'un visa Schengen d'ici 2026, rendant non seulement la demande plus facile pour des millions de voyageurs, mais aussi moins coûteuse et moins longue, rapporte SchengenVisaInfo.comL’UE prévoit de rendre entièrement en ligne les procédures de demande de visa européen de courte durée d’ici 2028. En 2026, la plateforme de demande de visa européenne et le visa numérique coexisteraient. Après la fin de la période de transition (fin 2028), toutes les demandes de visa seraient déposées en ligne via la plateforme de demande de visa de l'UE (sauf quelques cas exceptionnels pour lesquels une procédure papier resterait possible).Compte tenu de la tendance pré-pandémique des demandes de visa, lorsque cette plateforme commencera à fonctionner pleinement en 2028, entre 22 et 25 millions de demandes de visa dans le monde seront traitées via ce système, ce qui permettra aux demandeurs d'économiser des heures de travail acharné et de l'argent, et le Membre Déclare des millions d'euros en personnel et en ressources.Selon Besart Bajrami, fondateur de SchengenVisaInfo et VisaGuide.World, deux principales plateformes de visa avec un lectorat annuel dépassant les 60 millions de lecteurs, les voyageurs et les États membres bénéficieront de la plateforme, qu'il a qualifiée de révolution dans la manière dont l'UE gère les visas pour les visiteurs.« Il s'agit sans aucun doute d'une révolution dans le secteur des demandes de visa européen, qui va complètement remodeler l'expérience des voyageurs lors de l'obtention d'un visa Schengen, le rendant non seulement moins cher, mais aussi moins consommateur de temps et d'énergie, et donc moins stressant. La plateforme éliminera également la possibilité de refus pour une demande adressée à la mauvaise ambassade », selonIl espère également que les consulats éviteront les retards dans les demandes de visa et que les décisions en matière de visa seront rendues dans les délais prévus. Cependant, Bajrami est un peu sceptique quant à la fonctionnalité complète de la plateforme d’ici 2028.« Compte tenu de la manière dont l' ETIAS a été continuellement reporté , même si l'on exclut les moments où il a été reporté en raison de la pandémie, je ne peux m'empêcher de douter que les voyageurs pourront pleinement utiliser cette plateforme avant 2030 », affirmeDébut 2022, lorsque l'UE a annoncé son projet de créer une telle plateforme, elle avait affirmé qu'elle serait prête d'ici 2025. Cependant, l'UE affirme désormais que les États membres commenceront progressivement à passer en ligne des procédures en personne. seulement en 2026, et la même chose ne devrait être complètement transitionnée qu’en 2028.Dans la suite de cet article, nous expliquerons les principaux changements qui devraient se produire progressivement une fois la plateforme entrée en vigueur en 2026, et ce que l’UE espère réaliser.Quel que soit le pays ou le nombre de pays vers lesquels un voyageur souhaite se rendre, que ce soit pour le tourisme, pour rendre visite à des membres de sa famille ou pour affaires, tous les candidats devront déposer leur demande de visa Schengen via une plateforme unique.La plateforme, qui n'est pas encore développée et dont le domaine reste inconnu, déterminera ensuite quel pays Schengen est responsable du traitement de la demande, puis la transmettra aux autorités compétentes.Bien que l'on sache très peu de choses sur les informations que la plateforme demandera aux voyageurs, il sera obligatoire pour chaque demandeur de visa Schengen de fournir :Les voyageurs devront également répondre à des questions sur le pays qu'ils souhaitent visiter, comment ils envisagent de financer leur prochain voyage, leur hébergement, leurs vols, etc. On ignore encore avec quelle précision il sera demandé aux voyageurs de fournir des preuves pour chacun d'eux.L’un des principaux changements que les demandeurs de visa connaîtront à l’avenir lorsqu’il s’agira d’obtenir un visa Schengen sera le nombre de documents requis. Même si des preuves sur plusieurs aspects du dossier seront toujours exigées, les candidats n’auront plus à les présenter physiquement, mais leur forme numérique suffira.Les voyageurs devront télécharger les documents requis sur la plateforme, parmi lesquels :De nombreux critères relatifs aux documents de demande de visa Schengen resteront les mêmes, ou du moins similaires, le seul changement étant qu'ils ne devront plus être imprimés.L'UE investira des millions dans la nouvelle plateforme et dans sa maintenance dans un avenir proche. Toutefois, cela n’affectera pas les frais de visa Schengen , car ils resteront les mêmes qu’actuellement. Les données des moyens de paiement des candidats seront sécurisées aux niveaux les plus élevés.Certains demandeurs devront toujours se présenter en personne au centre des visas ou au consulat afin de déposer une demande. Cependant, il s'agit d'une liste limitée de seulement trois groupes :Pourtant, même pour ceux qui doivent se présenter en personne au centre des visas, ce sera encore plus facile car ils n'auront pas à attendre un rendez-vous ni à faire la queue pour soumettre leur demande en raison de la foule de personnes attendant de postuler.Et enfin, les voyageurs n’auront plus de vignette visa affichée sur les pages de leur passeport, car celles-ci seront remplacées par des codes-barres numériques. La vignette visa deviendra bientôt une relique du passé, que les voyageurs passionnés pourront garder comme « souvenir » de leurs voyages passés,La première chose que l’UE entend réaliser avec son projet de numérisation du processus de demande de visa Schengen est de réduire les coûts et la charge de ces procédures pour les États membres et leurs autorités.Une fois la plateforme introduite et lancée, les consulats n’auront plus besoin d’embaucher des tonnes de personnel pour traiter les demandes de visa. La plupart des contrats avec des tiers comme VFS Global, BLS International, VisaMetric et TLS seront résiliés ou renouvelés afin de leur sous-traiter moins de capacités.Dans le même temps, les voyageurs n'auront à payer que les frais de visa, économisant ainsi de l'argent sur les frais de traitement introduits par des tiers, qui sont parfois aussi élevés que les frais de visa eux-mêmes.Le nombre élevé de demandes a créé un arriéré dans de nombreux consulats Schengen dans le monde. Afin de les éviter, les demandeurs déposent souvent leur demande de visa au consulat d'un autre État membre, qu'ils n'envisagent pas de visiter. C'est ce qu'on appelle le « visa shopping » et est fortement condamné par l'UE et ses États membres.La nouvelle plateforme de visa Schengen mettra fin une fois pour toutes à cette pratique, car le système déterminera automatiquement les autorités de quel pays sont responsables du traitement de chaque demande de visa.Et le dernier et le plus important objectif que l’UE doit atteindre est de faire de l’espace Schengen une zone plus sûre non seulement pour ses citoyens mais aussi pour les voyageurs en visite. Les États membres abandonneront bientôt les vignettes-visa et commenceront à délivrer des visas au format numérique, sous forme de code-barres 2D, signé de manière cryptographique, ce qui réduira les risques de sécurité liés aux vignettes-visas contrefaites et volées.