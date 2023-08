Démantèlement d’un réseau de faux-billets à Mbour: deux agents du GIGN arrêtés

La Brigade de Recherches de Saly Portudal a réussi à appréhender trois individus impliqués dans une opération de contrefaçon de devises en saisissant des faux billets en dollars américains d'une valeur estimée à 2 milliards de francs CFA. D’après L'Observateur, qui dévoile l’information, les mis en cause font partie d’un réseau tissé par ces criminels, incluant la participation de deux agents du Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN).



Pis encore, le journal confie les deux agents « faisaient également partie de l'équipe de protection rapprochée d'une personnalité étatique éminente ».



Les suspects ont été identifiés comme A. Bitèye, connu sous le nom de "Thioko," M. Ndiaye, alias "Ayo," et leur complice L. Gomis. C’est un tuyau anonyme qui a conduit à la découverte du gang de faussaires qui opérait à Mbour. Les trois individus ont été surpris en flagrant délit par les enquêteurs en train de trier de faux billets en dollars américains dans une valise.



Toutefois, les deux membres du GIGN ont réussi à s'échapper de la scène, laissant derrière eux leur complice et le stock de fausse monnaie. Le complice appréhendé a été placé en garde à vue à la Brigade de Saly. Malgré une poursuite intensive, « Thioko » et « Ayo » ont réussi à échapper à la capture.



Malheureusement, ils avaient involontairement laissé derrière eux des preuves compromettantes sur les lieux, notamment un véhicule, des armes de service et des cartes d'identification professionnelles. Aggravant encore la situation, au cours de son interrogatoire, L. Gomis, leur complice, a avoué qu'il avait été approché par le duo pour les aider à blanchir les faux billets en dollars américains.



La BR de Saly a réussi à retracer les deux « gendarmes faussaires » à Dakar. Une poursuite a été initiée, aboutissant à l'arrestation des suspects et à leur transfert à Mbour.



À leur arrivée, ils ont reconnu les accusations portées contre eux. Accusés de « complot, de trafic et de blanchiment d'argent impliquant de fausses coupures de banque », le trio de faux-monnayeurs a comparu devant le bureau du procureur de Mbour pour la première fois hier mardi.



Ils ont bénéficié d’un retour de parquet.