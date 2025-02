Démarrage des programmes et lancement du site de l’Assemblée nationale : l’Institution parlementaire à pied d’œuvre

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a présidé hier mardi, une séance de travail avec l’équipe en charge de la mise en place de l’intranet, de la chaîne parlementaire et du site internet de l’Assemblée nationale, indique l’institution parlementaire sur sa page Facebook.



Selon la représentation nationale, cette rencontre avait pour « objectif de faire le point sur l’état d’avancement de ces projets visant à renforcer l’efficacité des travaux parlementaires, tout en améliorant la communication et la transparence de l’institution ».



« Au cours de cette réunion, plusieurs points clés ont été abordés, notamment les aspects techniques et logistiques nécessaires au bon fonctionnement de la chaîne parlementaire », ajoute l’institution, précisant que « les équipes en charge ont présenté les progrès réalisés et ont discuté des défis à surmonter pour garantir un démarrage rapide des programmes et le lancement du site ».



Le président de l’Assemblée nationale a insisté sur la nécessité de maintenir un « rythme soutenu afin d’assurer la mise en place rapide et efficace de ces outils numériques ».



Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du New Deal technologique, annoncé la veille, qui marque un tournant décisif dans la modernisation des institutions publiques, selon l’Assemblée nationale.