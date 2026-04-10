Al Nassr offre à Sadio Mané un gâteau "Champion d'Afrique" à l’occasion de son anniversaire

Sadio Mané a célébré son anniversaire d’une manière symbolique avec son club Al Nassr, qui lui a offert un gâteau « Champion d’Afrique » à deux étages, en référence à ses deux sacres en Coupe d’Afrique des Nations (2021, 2025).



À 34 ans, l’attaquant sénégalais s’impose comme l’un des joueurs africains les plus accomplis de sa génération. Son palmarès parle pour lui : Premier League, FA Cup, Ligue des champions, Coupe du monde des clubs, sans oublier ses titres continentaux avec le Sénégal. Un parcours impressionnant, digne des plus grandes académies européennes.



La Coupe du monde, le seul titre majeur qui manque à sa collection. Mais déjà, Sadio Mané a marqué l’histoire du football africain, laissant derrière lui bien plus que des statistiques : des images fortes, et un héritage durable.

