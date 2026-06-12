Coopération Sénégal-ONU : signature de l'accord pour la Maison des Nations Unies à Dakar

Le gouvernement du Sénégal et le Système des Nations Unies ont procédé, ce vendredi 12 juin 2026 à Dakar, à la signature de l'accord relatif à la Maison des Nations Unies à Dakar (MONUD). Cet événement marque l'aboutissement d'un projet historique et l'ouverture d'une nouvelle étape dans la coopération entre le Sénégal et l'ONU, selon un communiqué du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.



La portée exceptionnelle de cet événement est illustrée par la présence de Madame Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, signe de l'importance accordée à ce projet par l'organisation.



L'accord a été paraphé par Monsieur Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, et Madame Aminata Maiga, Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Sénégal.



Selon le communiqué, la concrétisation de ce projet résulte du leadership du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont « l'engagement personnel a permis de lever les derniers obstacles et d'aboutir à la finalisation d'un dossier attendu depuis plusieurs années ».



La MONUD offrira un cadre intégré regroupant les agences, fonds et programmes des Nations Unies présents au Sénégal, renforçant ainsi la cohérence, l'efficacité et la coordination de leurs interventions.



Au-delà de sa dimension opérationnelle, le document précise que la MONUD symbolise la « qualité du partenariat entre le Sénégal et les Nations Unies » et confirme le « rôle de Dakar comme pôle régional de coopération internationale et de multilatéralisme en Afrique ».



Le gouvernement du Sénégal se félicite de cette avancée majeure et réaffirme sa volonté de poursuivre le renforcement de son partenariat stratégique avec les Nations Unies au service des populations sénégalaises, africaines et des objectifs de développement durable, conclut le communiqué.