Affaire de trafic présumé de drogue : le lutteur Liss Ndiago interpellé par la BR de Keur Massar

Le lutteur Liss Ndiago a été interpellé par la Brigade de recherches de Keur Massar dans le cadre d'une enquête portant sur un présumé trafic de drogue.



Selon des informations relayées par RFM, son nom est cité dans le même dossier que Ndiap Zo, danseur du chanteur Wally Seck.



Une enquête est actuellement en cours afin d'établir toute la lumière sur cette affaire.