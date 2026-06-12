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Affaire de trafic présumé de drogue : le lutteur Liss Ndiago interpellé par la BR de Keur Massar



Affaire de trafic présumé de drogue : le lutteur Liss Ndiago interpellé par la BR de Keur Massar
Le lutteur Liss Ndiago a été interpellé par la Brigade de recherches de Keur Massar dans le cadre d'une enquête portant sur un présumé trafic de drogue.

Selon des informations relayées par RFM, son nom est cité dans le même dossier que Ndiap Zo, danseur du chanteur Wally Seck.

Une enquête est actuellement en cours afin d'établir toute la lumière sur cette affaire.
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Moussa Ndongo

Vendredi 12 Juin 2026 - 21:08


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