Demba Ba : « Sadio a décidé de me faire oublier… »

Tu as vraiment décidé de me faire oublier cette saison mon petit Sadio 🤣😂. Alors dans ce cas la fais le de la meilleure manière et gagne la CL. Le 🇸🇳 est derrière toi 💪🏿💚 https://t.co/vBmWmRxunK — Demba Ba (@dembabafoot) 11 avril 2018

Sur son compte Twiter, l'attaquant des "Lions" Demba Ba a adressé un message fort à l’attaquant de Liverpool. « Tu as vraiment décidé de me faire oublier cette saison mon petit Sadio. Alors, dans ce cas-là, fais-le de la meilleure manière et gagne la Ligue des champions. Le Sénégal est derrière toi », a-t-il posté.