Démolition du marché de Sandaga: le préfet de Dakar fixe la date butoir

Après le report de la démolition du marché Sandaga de Dakar, annoncée en grande pompe, les commerçants sont encore sommés de quitter les lieux au plus tard le dimanche 2 août.



En effet, le préfet du département, Alioune Badara Samb, a, dans un communiqué rendu public, lundi 27 juillet, invité les occupants à regagner le site des Champs de Courses avant cette date. Ce, conformément à leur engagement. "Le préfet du département de Dakar rappelle aux occupants des cantines au marché Sandaga que la de butoir pour rejoindre les sites des Champs de Courses, est fixé au dimanche 02 août 2020, conformément à mon engagement. Toutes les mesures sont déjà prises afin de faciliter leur recasement, particulièrement la mise à la disposition des cantines ainsi que la fonctionnalité dudit site", peut -on lire sur le communiqué



L'autorité prévient, d'ailleurs, que "passé ce délai, les emprises concernés seront libérées. Il s’agit notamment de Avenue Lamine Gueye ; à gauche, du rond point jusqu’à l’intersection avec la Sandiniéry. Rue Sandiniéry ; a gauche de l’intersection avec Lamine Gueye jusqu’à celle avec Emile Badiane. Emile Badiane ; à gauche et à droite, du rond point jusqu’à l’intersection avec Sandiniéry prolongée ."