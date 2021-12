Deniers publics: 12,2 milliards de Fcfa volés entre La Poste, Lonase, le Trésor, la Sicap et l'Ipres

C’est la dernière saga en date. Le 23 décembre dernier, le juge du 8ème Cabinet plaçait sous mandat de dépôt Abdoul Aziz Diop (percepteur de Mbacké de 2015 à avril 2021) et Mouhamed Ndiaye (percepteur de Saint-Louis de 2020 à avril 2021) pour détournements de deniers publics portant sur la somme de 4,6 milliards de Fcfa. Quelques jours plus tôt, Alexandre Xavier Manga, chef de l’agence Postefinances de Dakar et Kéba Diédhiou, caissier dans ce centre, étaient écroués par le juge du deuxième cabinet pour détournement de deniers publics portant sur 1,7 milliard de Fcfa.



Le même sort a été réservé à Ndeye Dieynaba Diallo, caissière municipale de l’agence de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) de Grand-Dakar mise en cause et écrouée pour 1,4 milliard de Fcfa.



Le quotidien « Libération » révèle que la Société immobilière du Cap-Vert (Sicap), qui a déposé une plainte avec constitution de partie civile, a été « escroquée » à hauteur de 4,2 milliards de Fcfa.



La Grande Poste de Dakar a été touchée, l’ancien receveur, Amady Dia, avait « pris » 100 millions de Fcfa avant de disparaître dans la nature. Toujours selon « Libération », à l’Institut de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres), ce sont 207 millions de Fcfa qui ont été volés en 10 mois dans l’affaire dite des tickets-restaurants.



Parmi toutes les personnes inculpées, seules deux sont encore en détention préventive.