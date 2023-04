Départ de Idy de BBY : Macky Sall risque de perdre la majorité à l’Assemblée nationale

Avec un seul député à l'Assemblée nationale, le départ de Rewmi de la mouvance présidentielle risque de remettre en cause la faible majorité du pouvoir à l'Hémicycle, informe L'Observateur. Si la députée Mariétou Dieng décide de rester à l'Assemblée nationale, mais démissionne du Groupe parlementaire Benno bokk yaakaar, Macky Sall et son régime perdent leur majorité absolue qu'ils bénéficient depuis la destitution d'Aminata Touré, qui a été remplacée par la militante de l'Apr, Aïda Sougou, en janvier dernier.



Aujourd'hui, le Groupe parlementaire Bby compte 83 députés et obtient la majorité absolue des 165 parlementaires de la 14 législature. Il est suivi par le Groupe parlementaire Yewwi Askan Wi avec 53 députés. Ensuite arrive le Groupe parlementaire Wallu Sénégal avec 27 députés. Les Non-inscrits se retrouvent avec 2 députés (Pape Djibril Fall et Thierno Alassane Sall). Le choix du parti Rewmi sera déterminant dans la balance pour le contrôle de la majorité absolue du pouvoir à l'Hémicycle.