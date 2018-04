Départ de Wenger d’Arsenal: Klopp salue « l’immense carrière » de l’homme

L'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger (68 ans) a annoncé ce vendredi qu'il aller quitter le club anglais en fin de cette saison. Ce qui a poussé son homologue de Liverpool Jörgen Klopp à lui rendre hommage et a salué son « immense carrière ».

« Avant tout, je tiens à dire que j'ai été très surpris par cette annonce, mais il faut respecter sa décision. Il a été, et il est toujours, un grand manager de l'histoire du football. Il a eu une immense carrière, mais il a aussi une personnalité exceptionnelle. Il a toujours réussi à faire progresser ses joueurs et à améliorer le jeu de son équipe. 22 ans à la tête d'un même club ! C'est long mais c'est aussi admirable » a réagi le coach des REDS lors de sa conférence de presse

L’ancien coach de Dortmund a par ailleurs, souhaité tout le meilleur au Français pour la suite de son avenir.

Avec Maxifoot