Départ de saisonniers vers l'Espagne : le coordonnateur du BAOS dépose une plainte contre un individu pour trafic de visas et escroquerie

Le Coordonnateur national des Bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi (BAOS) des Sénégalais de l’extérieur et des migrants, Mouhamadou Bamba Fall, a saisi les autorités pour dénoncer une escroquerie liée au trafic de migrants. En effet, une plainte a été déposée le 17 février 2025 "contre un individu non identifié, accusé d'avoir extorqué de l'argent en promettant un voyage en Espagne dans le cadre du programme de migration circulaire organisé par l’État du Sénégal."



Selon le document parvenu à PressAfrik, " l’escroc, utilisant un numéro de téléphone inconnu, se faisait passer pour un intermédiaire du programme de migration circulaire mis en place par l’État du Sénégal." Il proposait aux victimes " une place garantie pour un voyage en Espagne, avec un visa assuré, moyennant la somme de 2 millions de FCFA. "



M. Fall a indiqué dans la plainte qu'"en entrant en contact avec l’individu, celui-ci affirmait disposer de places pour le voyage." Cependant, au moment de conclure la transaction, il informait ses interlocuteurs que « le programme était clôturé », tout en leur assurant qu’ils seraient « recontactés dès qu’une autre opportunité se présenterait ». Mouhamadou Bamba Fall espère qu’« une enquête approfondie permettra d’identifier et d’appréhender l’auteur de cette arnaque » afin de protéger les migrants potentiels contre de telles pratiques frauduleuses.