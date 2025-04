Dépenses de santé des agents de l’État : 27,9 milliards FCFA déboursés en 2024

Le ministre des Finances et du Budget a révélé que les dépenses liées à l’hospitalisation des agents de l’État ont atteint 27,9 milliards de FCFA en 2024. Une précision apportée en réponse à une question du député Guy Marius Sagna, qui évoquait une hausse préoccupante de ces dépenses.



Contrairement au chiffre de 29,9 milliards FCFA avancé par le parlementaire, le budget alloué au poste « Hospitalisations et soins médicaux » était initialement prévu à 28 milliards FCFA, avec des dépenses réelles s’élevant à 27,9 milliards.



Répartition par structure bénéficiaire

Hôpitaux : 17,9 milliards FCFA



Pharmacies : 6,5 milliards FCFA



Cliniques : 3,5 milliards FCFA



Ces montants couvrent les prestations de santé pour les agents de l’État en activité, les retraités affiliés au Fonds national de retraite (FNR), ainsi que leurs ayants droit.



Une hausse expliquée par plusieurs facteurs

Le ministère impute l’augmentation des dépenses à trois principales causes :



La croissance de la fonction publique : entre 2020 et 2024, l’effectif des agents de l’État est passé de 153 066 à 183 693, soit une hausse de plus de 30 000 fonctionnaires.



Le chevauchement des paiements entre exercices budgétaires, lié au traitement différé de certaines factures.



Une suspension temporaire des paiements aux pharmacies en 2022, dans l’attente des résultats d’une enquête administrative, dont le rapport a finalement été validé le 17 mai 2024.