Déperdition scolaire au Sénégal: 1515 enfants tirés de Mbebeuss pour être insérés dans le système

À Pikine, 1515 enfants de la rue ont été tirés de la décharge de Mbebeuss pour être insérés dans le système scolaire par l'Inspection d'Académie de Pikine-Guédiawaye.



« Aujourd’hui, rien qu'à Keur Massar il y a 120 enfants qui sont là, qu’on a recensé, mais on n’a pas de place. Nous avons affaire à une cible qui a été à un moment donné, hors de l’école. Donc il faudrait une stratégie pédagogique pour pouvoir véritablement développer », a déclaré Gana Sène Inspecteur d’Académie de Pikine Guediawaye.



Au micro de Walf radio, M. Sène d'ajouter : « On peut dire au niveau de l’académie, au moins 1515 élèves qui auraient pu être des agresseurs, ont été inséré dans le système. Et nous allons continuer ».