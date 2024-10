Dépôt des mémoires en défense d'Ousmane Sonko : ces arguments qui fragilisent la défense de Takku Wallu Sénégal

Le mandataire de la Coalition Takku Wallu Sénégal, Maguette Sy qui avait déposé deux réclamations contre Ousmane Sonko peut bien afficher un sourire. Car cette contestation, pourrait-on dire, est à l'origine du dépôt, ce mercredi 9 octobre au Greffe du Conseil Constitutionnel deux mémoires en défense d'Ousmane Sonko, par ailleurs tête de liste de Pastef aux législatives du 17 novembre.



Ces mémoires comportent les deux points suivant :



* La première, déposée au greffe de la juridiction éponyme le 7 courant, tend à l’invalidation de la candidature de Ousmane SONKO et, par voie de conséquence, de la liste dénommée « Coalition Pastef ».



* La seconde, en date du 8, demande l’invalidation de la liste des suppléants du Parti Pastef.



Lors du dépôt des mémoires de défense d'Ousmane Sonko, les deux parties en conflit étaient bien représentées. Chez les partisans de la tête liste de Pastef, un bon nombre d'avocats a battu le pavé dans les locaux du Conseil constitutionnel. Ce fut le même cas chez les partisans de Maguette Sy auteur des deux réclamations.



Du côtés d'Ousmane Sonko étaient, lui-même la tête de liste, le mandataire Monsieur AYIB DAFFE et comme conseils Mes Ousseynou FALL, Massokhna KANE, Youssoupha CAMARA, Henry Valentin GOMIS, Ousseynou NGOM, Magna Brice SILVA, Ahmadou Bamba FALL, François Kandjak SENGHOR, Djiby DIAGNE, Mouhamadou Bamba CISSE, Moussa BALDE, Avocats à la Cour, élisant domicile en l'Etude de Maitre Mouhamadou Bamba CISSE, Avocat à la Cour, 38 avenue Malick SY à Dakar.



La TAKKU WALLU Sénégal était également représentée par : monsieur Maguette SY, mandataire de la coalition dénommée TAKKU WALLU Sénégal, élisant domicile en l'Etude de Me Elhadj Amadou SALL, Me Elhadji Moustapha DIOUF, Elhaj Oumar YOUM, Me Mouhamadou Moustapha MBAYE, Me Aboubacry DEH, Me Antoine MBENGUE, Me Adama FALL, Avocats à la Cour.



"Dans sa réclamation déposée au Greffe, du Conseil Constitutionnel le 08 octobre 2024, le sieur Maguette SY mandataire de la coalition dénommée TAKKU WALLU Sénégal, sollicite l'invalidation de la liste des suppléants du parti PASTEF", tels sont les motifs de la réclamation qui apparaissent dans une copie du document dont détient la rédaction de PressAfrik.



"Considérant que le fondement de la demande tient à une violation prétendue de l'article 149 alinéa 6 du Code Electoral au motif du non-respect parité homme/femme, le demandeur estimant que les énonciations relatives à l'état de Hady GAYE permettent d'établir qu'elle serait un homme et non une femme", là, également se trouve un autre argument servi par le requérant de la Coalition Takku Wallu.