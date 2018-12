Depuis Rebeuss, Khalifa Sall "très attristé" par la disparition de Sidy Lamine Niasse

Le député Khalifa Sall, a du fond de sa cellule de la prison de Rebeuss, rendu un vibrant hommage à Sidy Lamine Niasse, disparu ce mardi 4 décembre 2018. Le prisonnier le plus célèbre du Sénégal s'est dit très attristé par la mort du PDG du groupe Groupe Walfadjiri. Via son compte Twitter, Khalifa Sall a présenté ses condoléances à la famille éplorée et à tous les Sénégalais...