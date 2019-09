Depuis la prison, le journaliste Adama Gaye lance la traque à Macky hors de nos frontières

Le journaliste Adama Gaye entend reprendre sa grève de la faim si sa situation judiciaire n’évolue pas favorablement. Il refuse ainsi de renoncer à ses droits fondamentaux et à l’idée d’une démocratie solide pour le Sénégal.



Plus que jamais déterminé à se battre pour faire triompher son combat pour ce qu’il appelle « la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques », sur demande de leur client, les avocats des journalistes comptent engager des poursuites judiciaires contre l’Etat du Sénégal devant les instances internationales. Ce, pour faire obtenir sa libération pour manquement avéré à ses obligations, en vertu des traités internationaux de droits de l’Homme.



« En notre qualité de conseils d’Adama GAYE, qui, nous le rappelons, a été le premier directeur de la communication de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), nous souhaitons attirer votre attention sur la situation de ce dernier, qui se trouve actuellement à son 47e jour de détention, que nous jugeons injustifiée, à la Maison d’arrêt de Rebeuss (Dakar). Alors qu’un sommet de la CEDEAO s’ouvre ce samedi 14 septembre 2019 à Ouagadougou et qu’une des pierres angulaires de cette instance est la défense des droits de l’Homme, nous ne pouvons que souligner le caractère paradoxal de la détention d’Adama GAYE au sein d’un Etat membre, sur le simple fondement d’opinions politiques déclarées sur un réseau social », lit –on dans le communiqué du collectif des avocats d’Adama Gaye



Il poursuit : « le cas d’Adama Gaye, que nous considérons comme détenu politique et retenu parmi les détenus de droit commun, en est la parfaite illustration. En effet, privé de sa liberté d’expression et d’opinion, Adama GAYE s’est vu réduit à recourir à une ultime arme pour faire entendre ses droits, celle de la grève de la faim qu’il a entamée le 9 septembre 2019. Une grève suspendue aujourd’hui en raison de sa santé fragile d’après un avis médical, et sur demande de sa famille, de ses conseils et de l’ancien Président du Sénégal Monsieur Abdoulaye Wade. »



Pour rappel, le 29 juillet 2019? le journaliste Adama Gaye est détenu à la prison de Rebeuss pour “offense au chef de l’Etat et atteinte à la Sûreté de l’Etat”.