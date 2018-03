Derby d'Angleterre Manchester United Vs Liverpool : Mourinho zappe Pogba et Martial

Three changes to #MUFC's starting XI for today's game v Liverpool...



🔴 #MUNLIV ⚪️ pic.twitter.com/2OkVVmxhff — Manchester United (@ManUtd) 10 mars 2018

Les "Frenchies" de Manchester United ne participeront pas au derby le plus suivi au monde opposant les Red Devils aux Reds de Liverpool. José Mourinho a tout simplement constitué un Onze de départ et un banc sans Paul Pogba et Antony Martial.Pour rappel Manchester United occupe la deuxième place de Premier League avec deux petits points d'avance sur Liverpool de Sadio Mané. C'est la place de dauphin de Manchester City qui se joue ce samedi après-midi à Old Traford